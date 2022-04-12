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У Маріуполі окупанти захопили в полон екіпаж ще одного судна: серед моряків є українці

Фото: у Маріуполі окупанти взяли в полон українських моряків (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти в Маріуполі взяли в полон екіпаж суховантажу Blue Star - 1 під прапором Ліберії. На борту перебували 18 українських моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денисову.

За її словами, суховантаж зайшов в порт Маріуполя в кінці лютого. Судно відразу заблокували російські окупанти. Зв'язок з екіпажем зник 25 березня. Відомо, що через брак продуктів моряки були змушені перейти на дворазове харчування.

Денісова додала, що екіпаж судна окупанти взяли в полон. Моряків, у тому числі 18 українців, вивезли в захоплені Донецьк.

За її словами, на сьогодні в полоні у окупантів знаходиться близько 200 моряків з суден, які заблоковані загарбниками в порту Маріуполя.

Нагадаємо, вчора стало відомо про захоплення окупантами екіпажу вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії.

Зазначимо, раніше у порту Маріуполя окупанти запропонували екіпажам суден "евакуацію".

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