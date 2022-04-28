RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку: обшукують та затримують людей

У Мапіуполі окупанти поновини активність в парку (GettyImages-)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 64-й жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, у Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку Веселка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Повідомляється, що окупанти у парку обшукують та затримують людей.

Також окупанти інтенсивно переміщують військову техніку.

"Йде інтенсивне переміщення військової техніки. Просимо маріупольців бути обережними. Можливі провокації перед підготовкою чергового штурму "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають дані жителів міста для можливого шантажу і вербування.

Також ми писали, що окупанти готують пропагандистський "прес-тур" в Маріуполь для ЗМІ.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВторгнення Росії до України