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В Маріуполі окупанти спикулюють їжею, щоб змусити мешканців працювати на "владу", - ГУР

Фото: Маріуполь (скріншот з відео/YouTube)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб змусити мешканців Маріуполя йти на роботу в комунальну сферу, окупанти зменшили гуманітарну допомогу, по факту урізавши порції їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тисяч рублів на місяць. Відтак, ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання", - розповідають розвідники.

За даними ГУР, наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у «волонтери». Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. В якості винагороди пропонується «доступ до їжі».

"Через масову відмову освітян проводити навчальний процес за російською програмою, окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти. Також помічено збільшення кількості вчителів, відряджених з РФ та окупованого Криму", - додають в ГУР.

Як повідомлялося, окупований Маріуполь узимку може залишитися без опалення. Окупанти заявили, що обладнають на вулиці намети для обігріву.

Також російські окупанти почали будувати "модульні будиночки для безпритульних маріупольців. Проте, мають у своєму розпорядженні їх поряд з лінією оборони.

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Маріуполь