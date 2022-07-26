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Загроза дизентерії. У Маріуполі окупанти пропонують людям воду з річки як питну

Фото: У Маріуполі окупанти пропонують людям брудну воду (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Маріуполі окупанти набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену. Таким чином вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

За словами посадовця, результати дослідження показали, що рідина має у своєму складі каліформи.

"Простою мовою воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальній речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії", - зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що цю воду пити не можна. Окупанти набирають її у річці Кальчик, як і раніше інформувалося джерелами, а тепер підтверджено дослідженням.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вирішили "покращити життя" людям підняттям цін. Загарбники зробили це на тлі того, що у місті майже немає роботи.

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