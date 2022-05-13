У Маріуполі окупанти почали допитувати дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються спіймати батьків на неправді.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР".

Також ми писали, що під Маріуполем збільшуються братські могили. Опублікували нові знімки.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!