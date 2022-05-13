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У Маріуполі окупанти почали допитувати дітей

Окупанти допитують дітей у Маріуполі (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються спіймати батьків на неправді.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР".

Також ми писали, що під Маріуполем збільшуються братські могили. Опублікували нові знімки.

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Маріуполь