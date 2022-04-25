У Маріуполі почала працювати "міліція ДНР". Колишніх поліцейських зобов'язують з'явитися

У блокадному Маріуполі почали працювати відділки так званої "міліції ДНР". Окупанти вимагають з'явитися на службу колишніх поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу", - йдеться у повідомленні.
Станом на 25 квітня у Маріуполі відкрили чотири "райвідділки міліції".
Раніше в "МВД ДНР" звернулися до колишніх співробітників поліції і зобов'язали їх з'явитися.
"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - йдеться у повідомленні окупантів.
Нагадаємо, за даними української розвідки, майже всі так звані "народні міліціонери" з ОРДО загинули в боях поблизу Маріуполя.
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