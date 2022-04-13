RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи

Фото: в Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи (zagittya)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі члени партії ОПЗЖ перейшли на бік російських окупаційних військ. Вони допомагали створити гуманітарну катастрофу та коригували ворожий вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Петицію на конфіскацію майна колабораціоністів можна підписати за посиланням.

"Конфіскувати майно колабораціоністів та політиків з опзж/партії шарія на користь жертв російської агресії. Таку петицію на сайті Верховної ради України зареєстрував депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Саме зрадники з опзж надали окупантам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством. Вони фактично корегували ворожий вогонь та допомогли створити гуманітарну катастрофу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив про затримання проросійського політика та нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольОпозиційна платформа За життяВійна Росії проти України