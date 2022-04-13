У Маріуполі депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантів та сприяли створенню гумкатастрофи

Петицію на конфіскацію майна колабораціоністів можна підписати за посиланням.

"Конфіскувати майно колабораціоністів та політиків з опзж/партії шарія на користь жертв російської агресії. Таку петицію на сайті Верховної ради України зареєстрував депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Саме зрадники з опзж надали окупантам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством. Вони фактично корегували ворожий вогонь та допомогли створити гуманітарну катастрофу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив про затримання проросійського політика та нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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