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Маріуполь - Ворскла: де дивитися матч Кубка України

Новини » Спорт     24.06.2020 - 15:13
Маріуполь - Ворскла: де дивитися матч Кубка України
Фото: "Маріуполь" - "Ворскла" (facebook.com/mariupolfc)

Переможець стане суперником "Динамо" у фіналі турніру

В рамках 1/2 фіналу Кубка України "Маріуполь" на своєму полі прийме полтавську "Ворсклу". Згідно з прогнозом букмекерів, господарі поля мають невелику перевагу у протистоянні.

24 червня 19:30
Маріуполь, стадіон імені Бойка

Друга півфінальна зустріч національного кубка відбудеться між "Маріуполем" та "Ворсклою" у середу, 24 червня, в Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка. У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.

Історія зустрічей

Команди провели між собою 49 поєдинків, в яких невелика перевага на боці "Маріуполя" - 22 перемоги проти 19 у "Ворскли". У рамках Кубку України суперники зустрічалися чотири рази і тут повний паритет: дві перемоги на рахунку приазовців та дві - у полтавців.

У нинішньому сезоні команди зустрічалися тричі. Два рази був зафіксований рахунок 1:1, а ще в одному поєдинку приазовці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Нагадаємо, переможець матчу зустрінеться у вирішальній грі за трофей з київським "Динамо", яке в першому півфіналі впоралося з першоліговим "Минаєм" завдяки дублю Міккель Дуелунда.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ВорсклаМаріупольонлайн-трансляцияКубок Украиныонлайнтрансляция
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