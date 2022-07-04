RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маріуполь повністю залишився без лікарів, - міськрада

Фото: Маріуполь повністю залишився без лікарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали медичні працівники окупантів, однак й ті покинули місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера міста Петра Андрющенка.

"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що відсьогодні медичної допомоги в Маріуполі немає", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Маріуполі нещодавно загорівся склад окупантів, де вони зберігали награбоване майно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольРосійська ФедераціяУкраїна