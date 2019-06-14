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Бойовики обстріляли житловий будинок у Мар'їнці

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 10:23
Бойовики обстріляли житловий будинок у Мар'їнці
Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Постраждалого господаря будинку госпіталізували з контузією та травмами

В результаті обстрілу бойовиків у Мар'їнці (Донецька область) відбулося потрапляння артилерійського снаряду у приватний будинок, в результаті постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що постраждалого господаря будинку госпіталізували з контузією та травмами.

"Ворожі 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" після вогневого відпрацювання по населеному пункту Мар'їнка втекли до житлових кварталів Донецька, де сховалися від артилерійського вогню у відповідь в щільній забудові міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 13 червня, на Донбасі бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Від початку поточної доби, 14 червня, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил два рази - поблизу міста Мар'їнка та селища Південне.

РБК-Україна писало, що голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак і міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорили дев'ять кроків врегулювання ситуації на Донбасі.

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