Marder, тягачи и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Отмечается, что Германия передала Украине партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.

Что еще получила Украина

1 танк для разминирования Winsent-1;

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

2380 снарядов 155 мм калибра;

2428 криптофонов;

2 тягача 8x8 HX81;

2 полуприцепа;

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

2 кареты скорой помощи.

Помощь Германии

Германия является одной из лидеров среди стран, которые предоставляют нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Вчера министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

Недавно стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.