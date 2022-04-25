Марченко: Україна зможе продавати електроенергію в Європу

Міністра фінансів України Сергій Марченко розповів про можливість реалізації на європейському ринку виробленої в нашій країні електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінфіну на сторінці у Facebook.
Чиновник зазначив, то нещодавно Україна приєдналася до європейської енергомережі, ставши членом ENTSO-E.
"Так, вироблена в Україні електроенергія зможе реалізовуватися на європейському ринку. Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами.", - пише Марченко.
Він додав, що віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв заявив про готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої в Україні електроенергії.
Раніше глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що Україні не потрібно списання і реструктуризація боргів.
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