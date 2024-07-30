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Марченко о "транспортном налоге": покупка авто во время войны - не критическая потребность

Украина, Вторник 30 июля 2024 09:42
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Марченко о "транспортном налоге": покупка авто во время войны - не критическая потребность Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк

В Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для покупателей автомобилей в случае введения военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в адрес Минфина раздается много критики от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. Министр допустил, что частично это действительно может произойти. "Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", - считает Марченко.

По его мнению, покупка авто пока не является первой необходимостью в воюющей стране. "У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы", - отметил он.

"Покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС", - добавил министр.

Напомним, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен, предлагается пересмотреть размер военного сбора, акцизов и других налогов.

Согласно проекту, во время первой регистрации легковых автомобилей будет взиматься военный сбор в размере 15% стоимости авто (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству).

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