Марченко рассказал, когда ожидается миссия МВФ по 2-му пересмотру программы EFF для Украины

"МВФ для второго пересмотра программы должно быть с уверением, что бюджет будет профинансирован на год вперед", - сказал Марченко.

Он напомнил, что в настоящее время около 32,6 млрд долларов из этой суммы еще нуждаются в дополнительном подтверждении.

По словам Марченко, в Киеве рассчитывают на выполнение Европейским Союзом обязательства по покрытию двух третей потребности Украины во внешнем финансировании и в следующем году, что означало бы увеличение подтвержденного финансирования еще примерно на 17,5 млрд долларов.

Что касается остатка примерно в 15 млрд долларов, то, как уточнил министр, существует целый ряд источников его покрытия: двустороннее финансирование и гарантии, программы с Международными финансовыми организациями.

Он также отметил, что параллельно ведется работа по возможности увеличения финансирования за счет замороженных российских активов, например, за счет передачи из юрисдикции Бельгии под юрисдикцию ЕС и размещения в более доходные инструменты, хотя готовые решения пока отсутствуют.

Марченко подчеркнул критическую необходимость выполнения Украиной взятых обязательств как для договоренности о новом финансировании, так и для получения уже ранее согласованного.

Глава Минфина подчеркнул, что внутренняя повестка дня в странах ЕС, результаты выборов в уже состоявшихся странах-партнерах серьезно влияют на ход переговоров.

По его словам, правительство настроено выполнить все обязательства и надеется, что его поддержит Верховная Рада.