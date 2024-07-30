ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Марченко рассказал, на что Украина не сможет потратить финансовую помощь от США

Киев, Вторник 30 июля 2024 19:07
UA EN RU
Марченко рассказал, на что Украина не сможет потратить финансовую помощь от США Министр финансов Сергей Марченко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк

Украина не сможет тратить средства из 7,8 млрд долларов финансовой помощи, предусмотренной в рамках крупного военного пакета помощи от США на 61 млрд долларов, на выплату пенсий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

Министр отметил, что у США несколько иное понимание пенсионной системы и подход к выплате пенсий. Поэтому они не одобряют пенсионные выплаты украинцам за счет средств, поступающих в рамках упомянутого пакета помощи.

"Мы им говорим, что у нас это фактически средство выживания людей, это не пенсии в их классическом понимании", - объясняет Марченко.

Вместе с тем, отмечает министр, у Украины нет необходимости направлять средства от США конкретно на выплаты пенсий. Для этих целей можно использовать, в частности, средства других партнеров, которые поступают в Украину через Всемирный Банк от Японии, Великобритании. Есть также кредиты от Канады. Есть средства в рамках программы ЕС Ukraine Facility. Эти средства в основном не имеют четкой привязки к типу расходов или определенным ограничениям.

"Социально-гуманитарные расходы до конца года практически закрыты, проблемы здесь я не вижу", – заверил министр.

Что касается возможности финансирования Вооруженных Сил Украины за счет средств других государств, то об этом можно говорить, если Украина станет частью европейской системы безопасности, а украинские Вооруженные Силы станут ключевым фактором отведения потенциальных угроз от Европы, уверен Сергей Марченко.

"Это, я думаю, та перспектива, которая нас ожидает с приближением к постоянному членству в ЕС. Пока же, в период войны, я не думаю, что кто-то готов давать средства на Вооруженные Силы Украины", - говорит министр.

Напомним, Украина уже в ближайшее время ожидает от США первого транша в бюджет в размере 3,9 млрд долларов в рамках пакета помощи, который Конгресс утвердил в апреле.

Средства находятся уже на счетах Всемирного банка. Эти средства будут доступны Украине в конце июля или начале августа. Всего ожидается в 2024 году 7,8 млрд долларов финансовой помощи в рамках пакета военной помощи США на общую сумму 61 млрд долларов.

С начала года Украина получила 16 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что суммарно за год помощь составит 38 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Кредиты
NEWS
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая