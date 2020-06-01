Марченко пояснив, чому МВФ відмовив Україні в трьохрічній програмі

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав причини відмови Міжнародного валютного фонду (МВФ) в трьохрічній програмі. За його словами, головними причинами є економічна криза та пандемія.

Про це міністр заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр зазначив, що Україна виконала всі необхідні зобов'язання і причиною зміни програми МВФ є те, що там не відкривають зараз програми EFF (Extended Fund Facility, програма розширеного фінансування, - ред.) ні для кого.

"Основний аргумент: МВФ каже, що ми - в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF - трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху. Для нас це була досить несподівана історія", - зазначив він.

Марченко додав, що основна причина - пандемія. Фонду надходить багато заявок на програму швидкого фінансування через COVID-19.

Нагадаємо, 7 травня МВФ відмовився від підписання трирічної програми з Україною, замість цього боку зосередяться на 18-місячній. Тоді Україна розраховувала, що МВФ надасть кредити на 8 млрд доларів, при цьому 3,5 млрд очікувалися вже в цьому році.

РБК-Україна писало, що голова МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.