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Марченко назвал сумму международной помощи Украине за 2024 год

Украина, Понедельник 30 декабря 2024 14:28
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Марченко назвал сумму международной помощи Украине за 2024 год Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2024 году Украина получила 41,7 млрд долларов международной помощи. Это примерно столько же, как и в прошлом году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"В этом году мы уже привлекли 41,7 млрд долларов в качестве помощи от партнеров", - сказал он.

По его словам, это позволило полностью профинансировать пенсии, заработные платы в образовании и в здравоохранении. "Вся система гуманитарно-социального направления профинансирована", - добавил министр.

Марченко заявил, что международная помощь остается важным инструментом для поддержания макрофинансовой стабильности в Украине в условиях полномасштабной войны и позволяет государству выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Напомним, в 2023 году Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В октябре НБУ улучшил прогноз по объемам международной помощи Украине до 41,5 млрд долларов в 2024 году и 38,4 млрд долларов в следующем.

Кроме финансовой помощи Украина получает военную. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Украина обеспечена средствами для ведения войны как минимум в течение первой половины 2025 года. По его словам, за это время нужно договориться о продлении помощи США.

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