Марченко назвал размер военных расходов и международной помощи в бюджете-2024

"Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем не меньшую сумму. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года", - сказал он.

По его словам, расходы на оборону в 2023 году составляют 1,6 триллиона гривен. "Но это еще не окончательная цифра. Это при том, что налогами мы собираем 1 300 миллиардов. 1 600 миллиардов - это сектор безопасности и обороны. Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И поэтому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше", - сказал он.

Марченко подчеркнул, что Украина должна вытерпеть эту военную кампанию, профинансировав все необходимые расходы, в которых нуждается этот сектор. "Потому что это сейчас приоритет №1. Все остальное - вторично", - добавил он.

Помощь не гарантирована

Министр рассказал, что международная помощь Украине пока не гарантирована. "Никто не гарантирует помощь. И даже бюджет, когда мы готовили в 2023 году, у нас не было уверенности, что у нас есть под каждый из этих расходов договор помощи", - сказал он.

Марченко сообщил, что финансирование на 2023 год было обеспечено. "2024 год пока есть понимание только, что у нас есть помощь от ЕС. 50 миллиардов евро на 4 года. Есть МВФ, который нам помогает собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь. Это очень важно. Поэтому что США оказывают грантовую помощь", - рассказал Марченко.