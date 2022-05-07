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Марченко назвав джерела фінансування дефіциту бюджету під час війни

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Україна, Субота 07 травня 2022 15:03
Марченко назвав джерела фінансування дефіциту бюджету під час війни Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна завершила квітень з дефіцитом державного бюджету у 125 млрд гривень. Міністр фінансів України Сергій Марченко під час наради у президента заявив, що щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

За словами міністра, тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів наша держава вже отримала.

Марченко також повідомив, що у квітні надходження від податкової та митниці становили 53 млрд гривень, що перевищило очікування. На травень заплановано 57 млрд гривень надходжень.

Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).

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Міністерство фінансів України
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