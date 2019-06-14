Марадона залишив мексиканський клуб через проблеми зі здоров'ям

Чемпіон світу в складі збірної Аргентини Дієго Марадона залишив посаду головного тренера мексиканського футбольного клубу "Дорадос". Як заявив його адвокат Матіас Морлі в Twitter, причиною відходу аргентинця стали проблеми зі здоров'ям.

"Лікарі порадили йому присвятити час здоров'ю. Він зробить дві операції - на плечі і на коліні", - написав адвокат.

Мексиканський клуб підтвердив відхід аргентинця, подякували йому за виконану роботу і побажали якнайшвидшого одужання.

"Разом ми здивували світ і показали, що футбол - це пристрасть і серце. Дякую за все, скоро побачимося, бос", - сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті клубу.

Марадона очолив "Дорадос", який виступає у другому за силою дивізіоні Мексики, у вересні 2018 року.

Нагадаємо, на початку року Марадону госпіталізували з внутрішньою кровотечею.