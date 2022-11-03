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Из Марьинки Донецкой области эвакуировали всех жителей

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Киев, Четверг 03 ноября 2022 22:15
Из Марьинки Донецкой области эвакуировали всех жителей Фото: из Марьинки Донецкой области эвакуировались все жители (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из города Марьинка Донецкой области, который ежедневно находится под вражескими обстрелами, удалось эвакуировать всех жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Сейчас в населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания. В соседней Красногоровке, которая также каждый день подвергается обстрелам, остаются 800 жителей.

Полиция опубликовала видео работы подразделения "Белый ангел", которое помогает эвакуировать людей из-под обстрелов. Во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.

Ранее мы писали, что сегодня, 3 октября, из села Стельмаховка Луганской области были эвакуированы последние жители.

Также сообщалось, что правительство Украины призывает к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Но планы эвакуации разработаны для всех областей.

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