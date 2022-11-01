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Планы эвакуации разработаны для всех областей, но это экстренный шаг, - Шмыгаль

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 21:32
Планы эвакуации разработаны для всех областей, но это экстренный шаг, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правительство Украины призывает к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Но планы эвакуации разработаны для всех областей.

Об этом заявил глава премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Об эвакуации из отдельных громад, или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из громад, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь", – отметил Шмыгаль на заседании правительства.

По словам премьер-министра, сценарий с эвакуацией целых регионов тоже возможен, но правительство сделает все, чтобы его не допустить.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что жителей Киевской области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

Также мы писали, что в Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

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Денис Шмыгаль эвакуация Вторжение России в Украину
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