Планы эвакуации разработаны для всех областей, но это экстренный шаг, - Шмыгаль

Правительство Украины призывает к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Но планы эвакуации разработаны для всех областей.

Об этом заявил глава премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Об эвакуации из отдельных громад, или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из громад, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь", – отметил Шмыгаль на заседании правительства.

По словам премьер-министра, сценарий с эвакуацией целых регионов тоже возможен, но правительство сделает все, чтобы его не допустить.