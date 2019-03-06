Мангера відсторонили від посади голови Херсонської облради

Мангера відсторонили на місяць

Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера отстранили от должности главы Херсонского областного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сообщается, что Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил Мангера на месяц до 6 апреля. При этом прокуратура просила отстранить его на два месяца.

Отметим, ранее прокурор просил продлить обязательства Мангера. В итоге постановление следственного судьи Шевченковского райсуда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставили без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров - без удовлетворения

В конце февраля министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о ходе расследования убийства Гандзюк. По его словам, сначала в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики Национальной полиции, у которого когда-то был конфликт с Гандзюк. Однако проверка доказала несостоятельность этой версии.