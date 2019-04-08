Мангера госпіталізували перед черговим судом

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера госпіталізували через проблеми з серцем. Про це повідомила прес-секретар облради Галина Ляшевська, передає УНИАН.

Повідомляється, що Мангер перебуває на стаціонарному лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері після того, як минулого тижня йому стало погано. За словами адвоката Дмитра Ільченка, заплановане на сьогодні засідання суду щодо продовження відсторонення Мангера від посади швидже за все буде перенесено.

Нагадаємо, минулого тижня Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на Мангера електронний браслет. Його також зобов'язали з'являтися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження, здати на зберігання прокурору свій паспорт і паспорта для виїзду за кордон.

Крім того, суд відхилив клопотання захисту про зниження розміру застави.

Мангера підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. У лютому йому призначили заставу, на початку березня суд відсторонив його від займаної посади.