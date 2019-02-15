Мангер вийшов з СІЗО під заставу

Мангер вийшов під заставу в розмірі 2 млн 497 тис. гривень

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Мангер заявил, что будет сотрудничать со следствием для того, чтобы установить "реальных преступников".

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию", - сказал Мангер, выйдя из СИЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что за Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, внесли залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонской областной рады Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. После объявления решения подозреваемого отвезли в СИЗО.

Отметим, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрении председателю Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.