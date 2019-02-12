Суд у справі Мангера перенесли на завтра

Засідання призначено на 12:30

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по делу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, на завтра, 13 февраля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение вынес судья Александр Кипчарский в ответ на ходатайство защитников Мангера.

За это время суд должен получить диски с протоколами допроса подозреваемых в убийстве Гандзюк Игоря Павловского и Сергея Торбина.

Адвокаты Мангера обратились к суду с просьбой перенести заседание на среду, 13 февраля, так как они не успели ознакомиться с материалами дела. На данный момент материалы дела включают 31 документ на 182 листах.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение голове Херсонского областного совета в организации заказу убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

При этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ, в соответствии с законом, не имеет права задержать главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которому вручено подозрение в организации убийства херсонской активистки.

Добавим, что Мангера исключили из партии "Батькивщина". Ему также рекомендовали покинуть пост председателя Херсонского облсовета.

На прошлой неделе вышло журналистское расследование программы "Схемы", в котором утверждалось, что Мангер связан с подозреваемым в организации убийства. В частности, анализ публичных реестров показал наличие деловых отношений с Алексеем Левиным ("Москал"), который бежал за границу. Кроме того, за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера передал Левину базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.