Мангер може бути причетний до побиття журналіста, - адвокат

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Голова Херсонської облради міг бути причетний до нападу на Сергія Нікітенка

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер може бути причетний до нападу на журналіста Сергія Нікітенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Масі Найєма.

Зокрема, адвокат зазначив, що відомості про можливу причетність Мангера до нападу на Нікітенка містяться у визначенні Херсонського міського суду від 19 листопада. За словами Найєма, слідчі у цій справі просили суд дозволити доступ до даних мобільних операторів і телефонів причетних до злочину.

"Під закритими в реєстрі громадянами, судячи з посад і дат народження, можливо значаться глава Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін, якого поліція і свідок помилково вважали його радником. Про те, що Левін був радником Мангера, в свідченнях помилково говорять ще ряд свідків і організаторів вбивства Каті Гандзюк (виходячи з того, що говорили прокурори під час обрання запобіжного заходу кільком організаторам вбивства Каті). Скоріше всього, для важливості сам Левін саме так і представлявся в певних колах", - зазначив Найєм.

Також у документі наведено показання свідка, який чув розмову між Мангером і Левіним про напад на Нікітенка.

"Судячи з усього, на підставі цих даних суд дав дозвіл на доступ до даних мобільних операторів про телефонні з'єднання Олексія Левіна", - додав адвокат.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка.

Раніше також стало відомо, що Олексій Левін, який фігурує в справі про вбивство Катерини Гандзюк, переховується в Домініканській Республіці.