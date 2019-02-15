ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мангер може бути причетний до побиття журналіста, - адвокат

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 13:27
Мангер може бути причетний до побиття журналіста, - адвокат
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Голова Херсонської облради міг бути причетний до нападу на Сергія Нікітенка

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер може бути причетний до нападу на журналіста Сергія Нікітенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Масі Найєма.

Зокрема, адвокат зазначив, що відомості про можливу причетність Мангера до нападу на Нікітенка містяться у визначенні Херсонського міського суду від 19 листопада. За словами Найєма, слідчі у цій справі просили суд дозволити доступ до даних мобільних операторів і телефонів причетних до злочину.

"Під закритими в реєстрі громадянами, судячи з посад і дат народження, можливо значаться глава Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін, якого поліція і свідок помилково вважали його радником. Про те, що Левін був радником Мангера, в свідченнях помилково говорять ще ряд свідків і організаторів вбивства Каті Гандзюк (виходячи з того, що говорили прокурори під час обрання запобіжного заходу кільком організаторам вбивства Каті). Скоріше всього, для важливості сам Левін саме так і представлявся в певних колах", - зазначив Найєм.

Також у документі наведено показання свідка, який чув розмову між Мангером і Левіним про напад на Нікітенка.

"Судячи з усього, на підставі цих даних суд дав дозвіл на доступ до даних мобільних операторів про телефонні з'єднання Олексія Левіна", - додав адвокат.

Мангер може бути причетний до побиття журналіста, - адвокат

Нагадаємо, в червні 2018 року в Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка.

Раніше також стало відомо, що Олексій Левін, який фігурує в справі про вбивство Катерини Гандзюк, переховується в Домініканській Республіці.

 

Суд заарештував Мангера
Новини України журналистыпобиттяВладислав Мангер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся