"Манчестер Юнайтед" солидно затарился в "Баварии"

Марокканец и нидерландец выступят в чемпионате Англии. "Красные дьяволы" отдали за них ориентировочно 60 млн евро. Оба ранее работали под руководством Эрика тен Хага в амстердамском "Аяксе".

Мазрауи подписал с МЮ контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон. В новой команде он выступит под 3-м номером. В свою очередь де Лигт заключил соглашение на 5 лет с возможностью пролонгации на один сезон. Он будет играть под 4-м номером.

Мазрауи и де Лигт пополнили список ценных подписей "Юнайтед" этим летом. Ранее манкунианцы подписали с итальянской "Болоньи" нападающего Джошуа Зиркзее (42,5 млн) и защитника французского "Лилля" Лерри Йоро (62 млн). Самый дорогой трансфер "на выход" – продажа Мейсона Гринвуда в "Марсель" (26 млн).

МЮ начал новый сезон поединком против "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти "красные дьяволы" проиграли соседям. На старте АПЛ "Юнайтед" встретится с лондонским "Фулхэмом" 16 августа.