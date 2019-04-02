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"Манчестер Юнайтед" збереже тренерський штаб Сульшера

Новини » Спорт    02.04.2019 - 15:31
"Манчестер Юнайтед" збереже тренерський штаб Сульшера
Фото: тренерський штаб Сульшера (twitter.com/manutd)

Боси "червоних дияволів" зацікавлені в продовженні співпраці

"Манчестер Юнайтед" запропонує залишитися в клубі всьому тренерському штабу Уле Гуннара Сульшера. Про це повідомляють джерела Sky Sports.

Після затвердження норвезького фахівця на посаді наставника на постійній основі, керівництво "манкуніанців" поки офіційно не повідомляло про склад тренерського штабу на наступний сезон.

Очікується, що асистенти норвежця Майк Фелан, Майкл Каррік і Кіран Маккенна залишаться в клубі. Про укладення нових контрактів з трьома помічниками буде оголошено в проміжку між матчем чемпіонату Англії проти "Вулверхемптона" 2 квітня і першою зустріччю у відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" 10 квітня.

Нагадаємо, Моурінью може очолити клуб з чемпіонату Франції. У послугах португальського фахівця зацікавлені "Ліон" і "Монако".

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