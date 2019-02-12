Манчестер Юнайтед - ПСЖ: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и для обеих команд это первая встреча в еврокубках. Букмекеры отдают минимальное преимущество английской команде.

12 февраля 21:55

Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. В Украине в прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", начало - в 22:00. Комментатор - Андрей Столярчук.

За полчаса до начала игры, в 21:30, в эфир выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где ведущий с экспертами обсудят последние новости и шансы команд в предстоящем поединке.

Напомним, начиная с 1/8 финала на всех матчах Лиги чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR. Бригада будет отслеживать явные ошибки, связанные с четырьмя ключевыми ситуациями в игре.