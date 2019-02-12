Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ сыграют в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов и для обеих команд это первая встреча в еврокубках. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

12 февраля 21:55

Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

Букмекеры отдают минимальное преимущество на победу в матче "Манчестер Юнайтед". Так, Bwin на победу дает коэффициент 2,25, ничейный результат оценивается в 3,50, а победа ПСЖ - 3,25.

Букмекерская контора Bet365 дает на победу английской команды точно такой же коэффициент. На ничью у них 3,60, а на победу гостей - 3,30.

Контора William Hill выставила такие коэффициенты на этот матч: победа МЮ - 2,20, ничья - 3,40, победа парижан - 3,20.

Напомним, начиная с 1/8 финала на всех матчах Лиги чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR. Бригада будет отслеживать явные ошибки, связанные с четырьмя ключевыми ситуациями в игре.