Манчестер Юнайтед - ПСЖ: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" примет "Пари Сен-Жермен" в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Бразильский форвард парижан Неймар получил повреждение и, скорее всего, не сыграет в этом поединке. Букмекеры отдают небольшое преимущество подопечным Сульшера.

12 февраля 21:55

Манчестер, стадион "Олд Траффорд"

Команды впервые в истории встретятся в еврокубках. Единственная встреча между соперниками состоялась в товарищеском матче в рамках международного кубка чемпионов летом 2015 года - тогда французы обыграли "манкунианцев" со счетом 2:0 благодаря голам Блеза Матюиди и Златана Ибрагимовича.

"Манчестер Юнайтед" является трехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов. На пути к нынешнему плей-офф "МанЮ" занял второе место в своей группе, где ему противостояли "Янг Бойз", "Валенсия" и "Ювентус". Что касается ПСЖ, то они уверенно заняли первое место в группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Црвеной Звездой". Парижане еще ни разу до этого не становились триумфатором турнира.

"Манчестер Юнайтед" по руководством и.о. наставника Уле Гуннар Сульшера сейчас находится в отличной форме. Начиная с 22 декабря команда одержала 10 побед при одной ничье. ПСЖ в последних играх не показывает стабильный футбол. В трех матчах февраля чемпионата Франции команда Тухеля проиграла на выезде "Лиону" (1:2), только в дополнительное время переиграла "Вильфранш" (3:0) в Кубке на его поле, а в последнем матче победила "Бордо" дома (1:0), забив только с пенальти.

Атакующую мощь парижан сильно подкосила травма Неймара, а сейчас к нему прибавился еще и Эдинсон Кавани, которые точно пропустят оба матча с Манчестером. В то же время, у манчестерской команды кадровая ситуация на порядок лучше, где все футболисты в строю.

Ориентировочные составы:

МЮ: Де Хеа; Янг, Линделеф, Джонс, Шоу; Эррера, Матич, Погба; Лингард, Рэшфорд, Марсьяль

ПСЖ: Буффон; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Маркиньос, Верратти; Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария; Мбаппе