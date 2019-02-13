"Манчестер Юнайтед" програв ПСЖ в домашньому матчі Ліги чемпіонів

Сульшер програв перший матч з манкуніанцям

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

С первых минут начали прессинговать подопечные Сульшера, но вместе с тем осторожно играли манчестерцы, понимая, что играть два поединка и как важно не пропустить на своем поле.

Но счет в матче на 53 минуте открыл защитник ПСЖ Преснел Кимпембе. За две минуты после этого уже почти видели болельщики французской команды второй гол в ворота "МанЮ", но мяч пролетел мимо стойки. Преимущество французы в счете таки смогли удвоить усилиями нападающего Килиана Мбаппе.

В концовке встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Поль Погба, после чего игрок покинул поле.

Отметим, что ПСЖ сыграл без травмированных форвардов Неймара и Эдинсона Кавани.​

"Юнайтед" впервые проиграл еврокубковый матч дома с разницей больше, чем в один мяч. А наставник команды Уле Гуннар Сульшер потерпел первое поражение на тренерском мостике. Ранее после декабрьского назначения он одержал десять побед при одной ничьей.

"Манкунианцы" и их временный тренер не раз радовали болельщиков драматичными волевыми победами, но "Юнайтед" еще никогда не отыгрывался в еврокубках после поражения дома. Французы же не знают поражений в Лиге чемпионов на своем поле с прошлогоднего плей-офф, когда уступили в Париже "Реалу" - 1:3.

Ответный матч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" состоится 6 марта на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.