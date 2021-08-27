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"Манчестер Юнайтед" підтвердив перехід Роналду з "Ювентуса"

Автор: Сергій Пишкін

Португальський футболіст Кріштіану Роналду повернеться до свого рідного "Манчестеру Юнайтед". Футбольний клуб підтвердив інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

"Ласкаво просимо додому, Кріштіану", - відзначає пресслужба клубу.

Футболіст підписав контракт з "Манчестером Юнайтед" до літа 2023 року. Сума трансферу становить близько 25 млн євро.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що "Манчестер Юнайтед" завершив переговори з "Ювентусом" щодо трансферу Кріштіану Роналду.

Також РБК-Україна писало, що головний тренер "Ювентусу" підтвердив інформацію про те, що Роналду бажає покинути клуб.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що "Манчестер Сіті" пропонував португальському футболісту контракт із зарплатою у розмірі 15 млн євро щорічно.

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