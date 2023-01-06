"Манчестер Юнайтед" подписал вратаря с опытом выступлений в сборной Англии

МЮ подписал 29-летнего кипера из "Кристал Пэлас". С лондонцами "красные дьяволы" договорились об аренде англичанина. На "Олд Траффорд" он получил свитер с 31-м номером.

Батленд будет выступать за "Юнайтед" минимум до конца сезона. Опытный вратарь может рассчитывать на роль резервиста Де Хеа и несколько матчей во второстепенных турнирах. Ранее "Ньюкасл" отозвал из аренды предыдущего дублера испанского стража ворот – Дубравку, успевшего сыграть 2 матча Кубка лиги за МЮ.

Уроженец Бристоля Батленд на взрослом уровне дебютировал в составе "Челтнема" в сезоне 2011/12. Также защищал цвета "Бирмингема", "Сток Сити", "Барнсли", "Лидса", "Дерби Каунти". В "Кристал Пэлас" проиграл конкуренцию за место в основе Висенте Гуайте.

Батленд провел 9 поединков в сборной Англии и был вторым вратарем в Лиге наций 2018/19, где "Три льва" завоевали бронзовые награды. Также попал в заявки на Евро-2012 и ЧМ-2018. Сыграл 5 матчей за сборную Великобритании на Олимпиаде-2012.