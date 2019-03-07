"Манчестер Юнайтед" обіграв ПСЖ і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Англійці змогли відігратись

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча команд состоялась на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

Счет в матче открыл бельгийский нападающий "МанЮ" Ромелу Лукаку, который отправил мяч в ворота парижской команды на 2 минуте. Ответный гол через 10 минут забил испанский защитник ПСЖ Хуан Бернат. На 30 минуте встречи Лукаку оформил дубль.

Однако, главным событием игры стали последние минуты. В компенсированное время после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ПСЖ, который реализовал форвард МЮ Маркус Рашфорд.

Первая встреча команд в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а ПСЖ завершает свое выступление в турнире.