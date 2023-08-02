ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Манчестер Сити" собрался побить трансферный рекорд: кто усилит чемпиона АПЛ

Новина українською →
Манчестер, Среда 02 августа 2023 16:22
"Манчестер Сити" собрался побить трансферный рекорд: кто усилит чемпиона АПЛ Фото: Йошко Гвардиол провел два сезона в Бундеслиге (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Манчестер Сити" готов сделать центрбека сборной Хорватии Йошко Гвардиола самым дорогим защитником всех времен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Чемпион Англии договорился о переходе балканца. До конца недели защитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с "горожанами".

"Ман Сити" согласился отдать за почти однофамильца главного тренера Гвардиолы 90 млн евро. Такой суммой отступных для "Лейпцига" английский гранд побьет трансферный рекорд для защитников. Четыре года назад "Манчестер Юнайтед" приобрел Магуайра из "Лестера" за 87 миллионов.

Воспитанник загребского "Динамо" попал в немецкую команду два года назад. "Лейпциг" тогда подписал Гвардиола за 18,8 млн евро. С тех пор он провел 87 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Хорват помог "красным быкам" завоевать два Кубка Германии, а со сборной взял "бронзу" ЧМ-2022.

"Манчестер Сити" в межсезонье-2023

После очередного "золота" АПЛ "горожане" отпустили капитана команды Гюндогана в "Барселону". Также свободным агентом ушел одиозный француз Менди, а за вингера Мареза "Ман Сити" выручил 35 млн евро.

Единственный новичок чемпиона Англии – хорват Ковачич. Центрхав переехал на "Этихад" из лондонского "Челси" за 29,1 млн евро. Также "горожанам" приписывают интерес к вингеру французского "Ренна" Доку.

Новый сезон "Манчестер Сити" откроется 6 августа. В поединке за Суперкубок Англии команда Гвардиолы сойдется с лондонским "Арсеналом".

К слову, ранее экс-лидер "Манчестер Сити" Силва завершил карьеру в профессионалах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Германии Лейпциг Манчестер Сити Чемпионат Англии
NEWS
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ