ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Манчестер Сіті" закрив перехід спадкоємця Зінченка

Новость на русском →
Манчестер, Вівторок 16 серпня 2022 13:49
"Манчестер Сіті" закрив перехід спадкоємця Зінченка Фото: Серхіо Гомес підписав контракт із чемпіоном Англії (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про перехід із бельгійського "Андерлехта" оборонця Серхіо Гомеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний іспанець перебрався в АПЛ і замінить у складі "містян" українця Олександра Зінченка. Основна позиція піренейця – лівий оборонець, але за потреби він може зіграти флангового хавбека та навіть вінгера.

Гомес уклав із "містянами" контракт на 4 роки. У складі "Ман Сіті" оборонець виступатиме під 21-м номером. "Андерлехт" отримав за нього орієнтовно 13 млн євро. Раніше він також виступав за дортмундську "Борусію", "Уеску" та "Барселону B".

У сезоні 2021/22 Серхіо Гомес провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 15 результативних передач. Іспанець не надав жодного шансу закріпитися в основі "Андерлехта" українцю Богдану Михайліченку, який вже перейшов у "Шахтар".

Лівий оборонець став четвертим трансфером "Манчестер Сіті" цього літа. Раніше команда Хосепа Гвардіоли поповнилася воротарем Ортегою, центрхавом Філліпсом і нападником Холандом.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Сити Чемпіонат Англії
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого