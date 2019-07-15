"Манчестер Сіті" другий день не може відправитися на збори

"Манчестер Сіті" вже два дні не може вилетіти в Китай для участі в передсезонному турнірі Premier League Asia Trophy. Про це повідомляє Sky Sports.

Команда повинна була вилетіти ще в суботу, 13 липня, проте чартерний рейс "городян" був відкладений на добу, але і 14 липня виліт не відбувся. Причиною стали адміністративні помилки авіакомпанія, яка змогла забронювати місце в повітряному просторі.

У манчестерської команди на середу запланована гра в Шанхаї проти "Вест Хема". "Городяни" сподіваються вилетіти в Китай 15 липня.

Нагадаємо, український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в новому сезоні буде виступати під іншим ігровим номером.