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"Манчестер Сити" разгромил МЮ в дерби: видео хет-триков Холанда и Фодена

Фото: "Горожане" празднуют один из шести забитых мячей (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Победой с крупным счетом "Манчестер Сити" завершил центральный матч 9-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 9-й тур

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 6:3

Голы: Фоден, 8, 44, 73, Холанд, 34, 37, 64 – Антони, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (пенальти)

"Горожанам" удалось быстро открыть счет. Канселу на левом фланге отдал Силве, а тот прострелил в штрафную на Фодена, а тот метров с десяти классно пробил с лета.

Дальше слово взял Холанд. Норвежский бомбардир дважды забил с передач Де Брюйне в течение трех минут. Сначала форвард головой замкнул навес бельгийца с углового, а затем на дальней стойке переиграл Варана после мягкого забрасывания партнера.

Фоден решил не отставать и перед перерывом довел счет до фактически непристойного для дерби. Организовала гол та же тройка исполнителей. Де Брюйне передачей нашел в штрафной зоне Холанда, прострелившего на молодого англичанина – 4:0.

Немного надежды фанатам "Юнайтед" на старте второго тайма подарил Антони. Бразилец после передачи Эриксена скрылся от Гомеса и бильярдным выстрелом попал в нижний угол ворот соотечественника Эдерсона.

Но разбил мечты "красных дьяволов" дуэт Холанд-Фоден. Первый на 64-й минуте в одно касание замкнул прострел Гомеса. Второй же воспользовался пасом норвежца на 73-й, избежав офсайдной ловушки и доведя счет до теннисных 6:1.

В финальные минуты МЮ сумел немного подсластить горечь поражения. До конца сражался Марсьяль. Французский нападающий головой добил в сетку мяч после сэйва голкипера на 84-й, а в добавленное арбитром время реализовал одиннадцатиметровый.

К слову, накануне "Арсенал" уверенно одолел "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона.

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