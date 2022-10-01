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"Арсенал" с Зинченко обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона

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Лондон, Суббота 01 октября 2022 16:33
"Арсенал" с Зинченко обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона Фото: "Канониры" празднуют взятие ворот соперника (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой лондонского "Арсенала" завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги против соседей из "Тоттенхэма". Украинец Александр Зинченко сыграл 73 минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 5-й тур

"Арсенал" – "Тоттенхэм" – 3:1

Голы: Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 – Кейн, 31 (пенальти)

Удаление: Эмерсон, 62 (Т, прямая красная карточка)

Украинский универсал "канониров" вышел в старте команды Микеля Артеты, восстановившись после травмы. Зинченко традиционно сыграл левого защитника "Арсенала", а под занавес встречи был заменен шотландцем Тирни.

"Канониры" выглядели мощнее на старте поединка, поэтому закономерно открыли счет на 20-й минуте. Уайт отдал передачу Партею в зону перед штрафной, а тот роскошно уложил мяч в верхний угол ударом в касание.

"Шпоры" отыгрались на 31-й минуте. Это Кейн реализовал одиннадцатиметровый за фол Габриэла против Ришарлисона, пробив по центру ворот. Тем временем Рэмсдейл бросился в угол ворот.

После перерыва "Арсенал" сумел дожать оппонента. Запев оформил Жезус, вовремя оказавшийся на добивании после неудачного отражения Льорисом удара Сака. А впоследствии шансы "Тоттенхэма" на успех изрядно снизил Эмерсон, грубо въехав в Мартинелли и увидев перед собой красный свет.

Добил "шпор" на 67-й минуте Джака. Швейцарец фактически оказался один в штрафной зоне соперника и технически уложил мяч низом в дальний угол ворот подопечных Антонио Конте – 3:1.

Благодаря этой победе "Арсенал" укрепился в лидерах АПЛ. В активе "канониров" 21 очко. Следующий матч лондонцы проведут 9 октября против "Ливерпуля".

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