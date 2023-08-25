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"Манчестер Сити" представил замену проданной на Ближний Восток звезде

Манчестер, Пятница 25 августа 2023 11:57
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"Манчестер Сити" представил замену проданной на Ближний Восток звезде Фото: Жереми Доку примерил футболку "горожан" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку перебрался в английский "Манчестер Сити" из французского "Ренна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний фланговый нападающий переехал на Туманный Альбион. На "Этихаде" он должен заменить Рияда Мареза, перешедшего в аравийский "Аль-Ахли".

Доку подписал с "горожанами" контракт на 5 лет. "Ренн" получил за него ориентировочно 60 млн евро. Три года назад вингер обошелся французам в 26 миллионов. В новой команде бельгиец будет выступать под 11-м номером.

В чемпионате Франции Доку провел три полных сезона. В общей сложности за "Ренн" крайний нападающий провел 92 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. До этого бельгиец играл за родной "Андерлехт".

Ранее наставник "Сити" Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной. Восстановление испанца займет несколько недель. В поединках английской Премьер-лиги против "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэма" действиями манкунианцев будет руководить Хуанма Лильо.

К слову, ранее "Манчестер Сити" одержал Суперкубок УЕФА победой над "Севильей".

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