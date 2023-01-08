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"Манчестер Сити" легко разгромил "Челси" в Кубке Англии

Фото: Хулиан Альварес реализовал одиннадцатиметровый (twitter.com/EmiratesFACup)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой "Манчестер Сити" завершился матч третьего раунда Кубка Англии против лондонского "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Кубок Англии, 3-й раунд

"Манчестер Сити" – "Челси" – 4:0

Голы: Марез, 23, 85 (пенальти), Альварес, 30 (пенальти), Фоден, 38

Судьбу противостояния "горожане" свершили еще до перерыва. После ровного стартового отрезка хозяева повели в счете на 23-й минуте благодаря стандарту. Марез прямым ударом со штрафного роскошно положил мяч в ближайшую девятку ворот Кепы.

Впоследствии "Ман Сити" закрепил собственное преимущество. Медвежью услугу "синим" оказал Хаверц. Атакующий исполнитель пришел помогать во время углового и решил снять мяч с головы Ляпорта кулаком – пенальти. К отметке подошел Альварес и направил сферу точь-в-точь в левый нижний угол.

Добил "Челси" Фоден в образцовой атаке "горожан". Марез получил передачу из глубины у боковой линии штрафной зоны и бросил в прорыв Уокера, а тот прострелом вдоль ворот выложил мяч под удар молодому хавбеку – 3:0.

Второй тайм ознаменовался бесплодными потугами лондонцев хотя бы размочить счет. Но одного желания сменить цифры на табло "Челси" не хватило. А под занавес поединка "Манчестер Сити" спокойно организовал еще один гол – Марез мощным ударом под перекладину реализовал пенальти за фол против Фодена.

Победа на "Этихаде" стала первым шагом к еще одному топ-противостоянию в 4-м раунде турнира. Там "горожане" встретятся с победителем пары "Оксфорд" – "Арсенал". Матч сыграют в понедельник, 9 января.

К слову, посреди недели "Манчестер Сити" обыграл "Челси" на выезде в Премьер-лиге.

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