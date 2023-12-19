"Манчестер Сити" на классе завоевал место в финале Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира, 1/2 финала

"Урава" – "Манчестер Сити" – 0:3

Голы: Хейбротен, 45+1, Ковачич, 52, Силва, 59

"Горожане" завладели инициативой со старта. Однако превратить собственное преимущество в забитые мячи команда Хосепа Гвардиолы смогла только перед перерывом. На первой добавленной арбитром минуте Хейбротен срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Нуньеса из пределов штрафной.

А во втором тайме "Манчестер Сити" решил сценарий первого не повторять. "Горожане" еще двумя голами в первые 15 минут довели счет до разгромного и развеяли все сомнения относительно второго участника финала соревнований. Сначала Уокер разрезной передачей вывел Ковачича один на один с кипером, и хорват попал в девятку.

Окончательный результат установил Силва. Опасность возле ворот "Уравы" организовал Нуньес, решившийся пробить с дистанции. Нисикава парировал выстрел хавбека, но мяч полетел прямо к Бернарду – один из лидеров "Сити" не промахнулся.

В финале Клубного ЧМ-2023 подопечные Гвардиолы встретятся с бразильским "Флуминенсе". Победитель Копа Либертадорес на стадии 1/2 финала разобрался с египетским "Аль-Ахли" (2:0). Матч запланирован на 22 декабря.