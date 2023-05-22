"Манчестер Сити" – "Интер": УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет стадион Олимпийский стадион "Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

42-летний рефери из Плоцка Шимон Марциняк будет обслуживать поединок "горожан" и "нерадзурри". Его соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич помогут в роли лайнсменов. Четвертым арбитром станет румын Иштван Ковач. С системой VAR будет работать польский дуэт – Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Кроме финала Лиги чемпионов, УЕФА назначил судей на решающие матчи Лиги Европы, Лиги конференции и женской Лиги чемпионов. В частности, поединок испанской "Севильи" и "Ромы" рассудит британец Энтони Тейлор, а матч итальянской "Фиорентины" и лондонского "Вест Хэма" – испанец Карлос дель Серро Гранде.

По версии IFFHS, Марциняк стал лучшим арбитром 2022 года. В прошлом году он с помощниками работал на финале Мундиаля в Катаре. Статус рефери ФИФА получил в 2011 году.