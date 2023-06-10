"Манчестер Сити" – "Интер": анонс финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" – "Интер"

10 июня, 22:00, Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка, трансляция на MEGOGO и Volia TV

К финалу обе команды подходят в хорошем настроении. "Горожане" на внутренней арене оформили дубль, взяв титул Премьер-лиги и Кубок Англии. Теперь подопечные Пепа Гвардиолы мечтают о требле. Сам тренер выигрывал все три трофея в дебютном сезоне с "Барселоной".

Тем временем "нерадзурри" завоевали Кубок Италии и легко финишировали в зоне Лиги чемпионов. Конечно, "бронза" Серии А при других обстоятельствах стоила бы должности Симоне Индзаги. Но первый за 13 лет финал Кубка чемпионов для "Интера" гарантировал прощение алленаторе.

В предстоящем поединке первым номером будет играть "Манчестер Сити". Сумасшедшая точность передач, хищнический прессинг и динамичный темп позволяют ребятам Гвардиолы "разрывать" любого соперника – "Арсенал", "Реал", "Баварию". С появлением же Холанда в атаке проект стал совершенным.

Впрочем, "Интер" – крепкий орешек. Четыре сезона под руководством Конте и Индзаги превратили этот состав миланцев в активных "читателей" игры. Мощь и концентрация в обороне, а также подвижность и вариативность в нападении делают "нерадзурри" опасным соперником. По крайней мере, скорости "Ман Сити" они выдержат...

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Ориентировочные составы на матч "Манчестер Сити" – "Интер"

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд

"Интер": Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Мартинес, Джеко

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:1

"Горожане" выступлениями в течение сезона наработали на статус однозначного фаворита финала. Если миланцы по пути в Стамбул "только" одолели "Порту", "Бенфику" и "Милан", то английский гранд после РБ "Лейпциг" выбил "Баварию" и "Реал". С другой стороны, "Интер" не впустил в плей-офф "Барсу" Хави.

Предвидеть феерию голов сложно. Финалы Лиги Европы и Лиги конференций в очередной раз показали, что в решающих матчах обычно соперники фактически равны. Невероятно важным будет первый гол. Забитый либо "Интером", либо "Манчестер Сити" мяч сделает футбол более открытым и добавит щепотку непредсказуемости.