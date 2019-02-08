Манафорт продовжував свої справи в Україні в 2018 році, - WP

Манафорт разом з Костянтином Килимником зустрічалися взимку 2018 року

В США прокуроры утверждают, что Пол Манафорт работал над политическими вопросами в Украине в 2018 году уже после обвинений, предъявленных ему в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post со ссылкой на стенограмму после закрытых слушаний прокуроров и команды защиты бывшего председателя президентской кампании Дональда Трампа.

Прокуроры считают, что Манафорт мог солгать, когда давал показания. Манафорт всместе с Константином Килимником, своим помощником, неоднократно обсуждали "мирный план" для Украины, в том числе во время одной встречи в августе 2016 года, когда Манафорт был председателем предвыборной кампании Трампа. Они встречались, чтобы обсудить военных действий в Украине.

Пара также встретилась в декабре 2016 года, в январе 2017 года, когда Килимник находился в Вашингтоне, и снова в феврале 2017 года, а так же совсем недавно - зимой 2018 года, подитожила окружной судья США Эми Берман Джексон. Джексон не была окончательно уверена, солгал ли Манафорт, и назначил еще одно закрытое слушание на среду.

Исходя из судебных документов, прокуроры утверждают, что Манафорт передал данные опросов, связанных с президентской кампанией, Килимнику во время кампании, и что оба проводили работу, связанную с опросами общественного мнения, в Украине в 2018 году.

На слушании Вайсманн сказал, что на встрече присутствовал Рик Гейтс, главный заместитель Манафорта в кампании Трампа и в Украине, который также признал себя виновным в расследовании Мюллера. Прокурор сообщил, что, согласно свидетельствам Гейтса, собеседники покинули помещение через разные выходы.

Напомним, американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP признала, что она должна была зарегистрироваться "иностранным агентом" из-за своей работы в Украине во времена президентства Виктора Януковича.

РБК-Украина писало, что жюри присяжных в судебном процессе в Верджинии единогласно признало виновным бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа и политтехнолога Виктора Януковича.

Присяжные решили доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два нарушения банковского законодательства и одно о скрытии зарубежных счетов.