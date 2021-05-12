"Ман Сіті" став чемпіоном Англії після осічки "МЮ"

Після 35 матчів "Сіті" має в своєму активі 80 очок і 10 балів переваги над "МЮ", який йде другим. Для "Сіті" це третє чемпіонство за останні чотири роки. У минулому сезоні чемпіонство відзначали гравці "Ліверпуля".

"Це був найскладніший титул. Ми назавжди запам'ятаємо цей сезон завдяки тому, якою працею нам дісталася ця перемога", - прокоментував титул Гвардіола.

Для іспанця цей титул став 31-м у тренерській кар'єрі. А ось для українця Олександра Зінченка - це вже 9-й титул з "Сіті" - 3 перемоги в АПЛ, 1 кубок Англії, 4 Кубка ліги і Суперкубок Англії.

При цьому "Ман Сіті" став першим клубом в АПЛ, який став чемпіоном, йдучи на Різдво на восьмому місці. До цього подібне вдавалося "Ліверпулю" ще в сезоні 1981/1982, коли Різдво вони відзначили на 12-й позиції.