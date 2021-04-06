"Ман Сіті" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Боруссії". Зінченко в матчі не грав

На старті матчу гравці "Боруссії" були трохи більш активними. Але далі англійці повернули собі ініціативу і зуміли забити достатньо швидкий гол. Правда, допоміг господарям у цьому хавбек "Боруссії" Джан, який при виході з оборони обрізався в центрі поля. "Ман Сіті" організував швидку контратаку, яку результативно завершив Де Брюйне - 1:0.

А ближче до кінця матчу Джан ледь не привіз ще й пенальті у ворота своєї команди. Після подачі зі штрафного він намагався зіграти в м'яч, на який головою йшов гравець "Ман Сіті" Родрі. Останній впав на газон, схопившись за обличчя, а рефері вказав на "точку". Правда, після перегляду VAR пенальті був скасований.

Гравці "Боруссії" під кінець зустрічі змогли забити, хоча і зробили це вже після свистка - небезпечно проти голкіпера господарів Едерсона зіграв Беллингем.

А ось вже на старті другої 45-хвилинки "Боруссія" мала більш реальний шанс на гол. Вибухнув Холланд, який корпусом відтіснив Ляпорта, але переграти вже у штрафному Едерсона не зміг.

Під кінець матчу гравці "Ман Сіті" могли збільшити свою перевагу, але удар Де Брюйне, ні Фоден відзначитися не змогли. Зате забили "джмелі". Холланд вивів Ройса на "побачення" з Едерсоном, який шанс не упустив - 1:1

Врятував манчестерський клуб Фоден, який на 90-й хвилині таки зміг відзначитися голом - 2:1.

У підсумку мінімальна перемога "Ман Сіті", яка залишає шанси "Боруссії" у матчі-відповіді. Повторно команди зустрінуться через тиждень, 13 квітня.