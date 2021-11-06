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"Ман Сіті" обіграв "МЮ" в першому манкуніанському Дербі після повернення Роналду

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Субота 06 листопада 2021 16:45
"Ман Сіті" обіграв "МЮ" в першому манкуніанському Дербі після повернення Роналду Фото: "Ман Сіті" всуху обіграв "МЮ" після повернення Роналду(twitter.com/premierleague)
Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Сіті" обіграв "Манчестер Юнайтед" у першому манкуніанському Дербі після повернення Кріштіану Роналду до Англії. "Городяни" забили два сухих голи-2:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

З перших хвилин "городяни" заволоділи ініціативою, ставши грати в позиційному нападі, тоді як господарі діяли від оборони. Але довго на "замку" свої ворота "червоні дияволи" не втримали. Вже на 7-й хвилині Байї, який вперше вийшов цього сезону в АПЛ зрізав м'яч у власні ворота після подачі з лівого флангу від Канселу - 1:0 на користь "Сіті".

Гол явно став шоком для "МЮ", які змогли відійти лише ближче до середини тайму. Перший момент господарі створили на 26-й хвилині, але удар Роналду після флангової подачі відбив Едерсон.

Правда, відразу ж "Сіті" відповіло. Та так, що Де Хеа довелося за сім хвилин чотири рази рятувати свою команду. Але на перерву все ж гості пішли при подвійній перевазі. На 45-й хвилині Бернарду, здавалося, ледве дістав м'яч після подачі з флангу, але м'яч зумів просочитися за лінію воріт кіпера "МЮ" - 2:0.

У другій половині "МЮ" намагався перехопити ініціативу, але реальних можливостей біля воріт Едерсона так і не створив. А ось "городяни" під кінець зустрічі могли забивати і третій - Фоден змістився і пробив у дальній кут, але м'яч лише облизав штангу.

У підсумку перемога "Ман Сіті" 2: 0. Українець Олександр Зінченко весь матч провів на заміні у "городян".

&quot;Ман Сіті&quot; обіграв &quot;МЮ&quot; в першому манкуніанському Дербі після повернення Роналду&quot;Ман Сіті&quot; обіграв &quot;МЮ&quot; в першому манкуніанському Дербі після повернення Роналду

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